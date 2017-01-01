Стерилизационная стоматполиклиники опечатана приставами по решению суда

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В Пермском крае судебные приставы во исполнение постановления суда приостановили деятельность стерилизационного помещения в Кизеловской стоматологической поликлинике. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В отдел судебных приставов по Кизелу и Александровску УФССП России по Пермскому краю на исполнение поступил исполнительный документ с требованием запретить Кизеловской стоматологической поликлинике осуществлять деятельность в помещении стерилизационной (автоклавной).

В ходе проверки медучреждения, проведённой Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю, в стерилизационной были выявлены серьёзные нарушения санитарно-эпидемиологических требований: проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в помещении затруднено в связи с тем, что оконные рамы и подоконник выполнены из дерева, а стены и потолок имеют грубые дефекты отделки в виде глубоких трещин, щелей, отслоения штукатурки и краски. Кроме того, между створками окон имеется скопление мёртвых мух и пыли, что является следствием некачественного проведения текущих и генеральных уборок.

Суд признал ГБУЗ ПК «Кизеловская стоматологическая поликлиника» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ, и назначил наказание в виде приостановления деятельности стерилизационной сроком на 90 суток.

В настоящее время постановление суда исполнено, двери указанного в исполнительном документе помещения опечатаны.