В Прикамье на ближайшие дни прогнозируют дождливую погоду

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По данным Пермского гидрометцентра (Пермского ЦГМС — филиал ФГБУ «Уральское УГМС») 16 мая на территории Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями.

В большинстве районов края сегодня и завтра небольшие и умеренные дожди, по северу местами сильные, в отдельных районах грозы. Ветер ночью юго-восточный 6-11 м/с, днем юго-восточный, южный 8-13 м/с, при грозах порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +5,+10°, по востоку местами до +1°, днем 16-21°, по северу до 11°.