В «Молот-Прикамье» возвращается Станислав Тунхузин

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Станислав Тунхузин Фото: ХК

Пермский хоккейный клуб «Молот-Прикамье» завершает процедуру оформления трудового соглашения с 29-летним защитником Станиславом Тунхузиным.

Уроженец Перми выступал за пермскую команду до 2010 года. Затем играл за «Ижсталь», «Буран», «Торпедо». Последним клубом был тюменский «Рубин», где Тунхузин был капитаном и дошёл до финала плей-офф ВХЛ.



Напомним, после неудачного минувшего сезона («Молот-Прикамье» занял 27-е место из 29 команд ВХЛ) клуб покинули большинство игроков. Подписание Тунхузина — первое в новой трансферной кампании. Ранее команда полностью сменила руководящий состав и тренерский штаб.