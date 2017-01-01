Прошли три аукциона по размещению НТО

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Сегодня, 15 мая, администрация Перми провела аукцион на две площадки под размещение вендинговых аппаратов для воды и одну — под палатку для овощей и фруктов. В случае заключения договоров победителями в бюджет города поступят 178 тыс. 800 руб.

Оба лота по вендинговым аппаратам были разыграны по минимальной цене, поскольку заявки поступили от единственных участников. На лот по палатке для овощей и фруктов на ул. Ласьвинской заявились трое участников. Победителем объявлен индивидуальный предприниматель Габил Гусейнов, получивший лот за 164 тыс. 500 руб., в то время как первоначальная цена составляла 5 тыс. 300 руб.

Аукционы на ещё восемь вендинговых аппаратов для воды и одну палатку для мороженого не состоялись, поскольку не было подано ни одной заявки.

На 20 мая запланирован аукцион на размещение двух палаток по торговле фруктами и овощами. А на 14 июня на торговой площадке в Перми разыграют места под размещение трёх лотков для цветов, двадцать вендинговых аппаратов для воды, одно летнее кафе и один автоприцеп по торговле мясом.

Напомним, что с начала года администрация Перми разыграла только места под пять лотков для цветов и растений на Северном кладбище. В результате по пяти лотам из восьми был определён победитель, получивший лотки по минимальной цене — 8,2 тыс. руб. В результате в бюджет города поступили 41 тыс. руб.

По информации городской администрации, с августа 2018 года по март 2019 года власти Перми провели 12 аукционов по новой схеме. Всего было выставлено 421 место, заключено 190 договоров, а в доходы бюджета поступили 5,1 млн руб.