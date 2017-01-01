В выходные в Перми перекроют часть улиц

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В воскресенье, 19 мая, в Перми пройдёт «Забег.рф» — забег, в котором могут принять участие люди с самым разным уровнем физической подготовки, ведь длину дистанции каждый определяет сам. Она может быть от двух до 21 километра.

В связи с этим центральные улицы города будут перекрыты для установки и демонтажа сценических конструкций, а также проведения мероприятия.

18 мая с 15:00 и до 00:00 19 мая движение транспорта по ул. Окулова на участке от Комсомольского проспекта до ул. Куйбышева будет ограничено.

С 5:00 и до 16:00 19 мая будет ограничено движение по следующим улицам:

ул. Окулова от ул. Куйбышева до ул. Попова;

ул. Монастырская — от дома №1 по ул. Монастырской до ул. Попова;

ул. Осинская от ул. Окулова до ул. Монастырской;

Комсомольский проспект от ул. Монастырской до ул. Петропавловской;

ул. Газеты Звезда от ул. Окулова до ул. Монастырской;

ул. Ленина от ул. Максима Горького до ул. Попова;

ул. Екатерининская от ул. 25-го Октября до Комсомольского проспекта;

Комсомольский проспект от ул. Петропавловской до ул. Луначарского.

С 8:00 18 мая до 16:00 19 мая будет введён запрет на парковку и остановку по маршруту проведения забега: по ул. Окулова от Комсомольского проспекта до ул. Куйбышева. Кроме того, на время проведения забега изменится часть маршрутов общественного транспорта.

19 мая c 5:00 до 16:00:

автобус №2 «Станция Пермь-2» — «Станция Пермь-1» обслуживаться не будет;

автобус №3 «Микрорайон Нагорный» — «Станция Пермь-1» в прямом направлении будет следовать до пересечения улиц Сибирской и Луначарского, в обратном направлении от пересечения улиц Сибирской и Луначарского — по улицам Луначарского, Николая Островского и Пушкина, далее по маршрутам следования;

троллейбус №1 «Улица Гусарова» — «Станция Пермь-1» будет укорочен до остановки «Комсомольская площадь».

Городские власти просят пермяков предварительно планировать поездки по городу и не парковаться на указанных улицах.

С 5:00 до 15:00:

автобус №10 «Микрорайон Владимирский» — «ЦУМ» — «Микрорайон Нагорный» в направлении центра города будет следовать по Комсомольскому проспекту, улицам Пушкина и Попова, далее по маршруту следования, в обратном направлении — по улицам Попова, Революции и Комсомольскому проспекту, далее по маршруту следования; автобусы №14 «Микрорайон Заостровка» — «Микрорайон Юбилейный» и №68 «Станция Пермь-2» — «Микрорайон Садовый» из центра города будут следовать по улицам Ленина, Попова, Революции, Комсомольскому проспекту, Пушкина и Николая Островского, далее по маршрутам следования, в обратном направлении — по улицам Екатерининской, Сибирской, Пушкина, Попова и Ленина; автобус №33 «Микрорайон Архиерейка» — «Город Сердца» в направлении центра города будет следовать по улицам Николая Островского, Пушкина и Попова, далее по маршруту следования, в обратном направлении — по улицам Попова, Революции, Комсомольскому проспекту, Пушкина и Николая Островского; автобусы №41 «ПНИПУ» — «Студенческий городок» и №60 «ДДК им. Кирова» — «Попова» — «Комсомольская площадь» укорочены до остановки «Улица Попова»; трамваи №4 «Станция Пермь-2» — «Микрорайон Висим», №7 «Станция Пермь-2» — ОАО «Вагоноремонтный завод» и №11 «Станция «Осенцы» — «Микрорайон Висим» будут следовать в объезд через улицу Белинского; троллейбус №5 «Улица Гусарова» — «Станция Пермь-2» будет укорочен до остановки «Комсомольская площадь».