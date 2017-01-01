Из-за пробок в центре Перми пешеходную улицу откроют для автомобилей

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Фото: Дмитрий Енцов

До конца этой недели для автомобильного движения будет открыт бывший пешеходный участок ул. Пермской. Об этом сообщил глава Перми в Instagram.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— Ситуация в центре очень напряжённая, особенно это проявилось при закрытии участка ул. Луначарского. Поручил, не дожидаясь окончания ремонта на ул. Пермской, в максимально сжатые сроки, до конца этой недели, открыть движение на ул. Пермской от Компроса до ул. Газеты «Звезда». Движение пока будет открыто в одностороннем режиме, остановка и стоянка при этом будут запрещены. В этом случае ул. Пермская примет на себя часть транспортного потока с закрытой части ул. Луначарского. Открываем движение во временном варианте. После ремонта ул. Пермской от Компроса до Газеты «Звезда», который будет выполнен в этом году, по ней будет открыто движение в обоих направлениях, организованы парковочные места и обустроены тротуары.

Напомним, ремонтные работы на ул. Луначарского начались в воскресенье, 10 мая. Работы ведёт «Т Плюс». В общей сложности энергетикам предстоит заменить здесь 213 м трубопровода диаметром 400 мм. Всего этим летом на ул. Луначарского будет обновлено три участка теплосети общей протяжённостью 860 м, с переходом через Комсомольский проспект до ул. Сибирской.