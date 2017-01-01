В Прикамье перевозкой краевых чиновников займётся компания из Казани

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Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края подвело итоги аукциона на организацию перевозок пассажиров и багажа для нужд органов государственной власти Пермского края.

В установленный срок поступили три заявки на участие в торгах. Но в самом аукционе приняли участие только две компании — казанское ООО «АльтоКар» с ценовым предложением 1,37 млн руб. и пермское ООО «МЕДМАРКЕТ» с ценой 1,38 млн руб. В результате контракт решили подписать с перевозчиком из Казани.

Напомним, начальная цена контракта составляла 1,42 млн руб., а предельная стоимость одной минуты — 7,33 руб. По Перми поездка оплачивается исходя из фактического времени и цены за единицу услуги. Трансфер «Аэропорт Большое Савино — Пермь» или «Пермь — аэропорт Большое Савино» оплачивается с момента подачи транспортного средства до момента прибытия транспортного средства в пункт назначения в двойном размере. Поездка по Пермскому краю (за исключением Перми и посёлка Верхние Муллы) оплачивается в полуторном размере.

Срок оказания услуг: с момента заключения контракта по 31 декабря 2019 года. В частности, услуги нужны краевому минстрою, минфину, минкульту и аппарату правительства Пермского края. Исполнитель обязан оказывать услуги на территории Перми и Пермского края независимо от дня недели и времени суток. У службы такси должна быть круглосуточная диспетчерская служба, мобильное приложение, бесперебойная радио- или мобильная связь с транспортом.