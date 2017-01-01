Составлен рейтинг общественного транспорта Перми

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МКУ «Гортранс» подвело итоги первого квартала 2019 года среди пермских перевозчиков. Их работа оценивалась по следующим критериям: количество выполненных рейсов из общего количества запланированных рейсов, количество рейсов, выполненных в соответствии с расписанием, выполнение первых и последних рейсов и регулярность первых и последних рейсов.

Согласно предъявленным критериям наивысший рейтинг получил автобусный маршрут №58 — 99,33% (из ста возможных). Далее следуют маршруты №№21, 34, 10 и 73. Худшими оказались маршруты №№8Т, 2Т, 3Т.

Среди трамваев лучшие показатели у маршрута №3, среди троллейбусов — у маршрута №1.