Пермяки против смены главы региона

Максим Решетников вошёл в десятку самых популярных руководителей субъектов Федерации

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Максим Решетников попал в десятку губернаторов, за смену которых высказалось наименьшее количество граждан, сообщает РБК со ссылкой на исследования, проведённые по заказу Администрации Президента. Губернатор Пермского края набрал 52 пункта, отстав по уровню доверия населения на 7 пунктов от лидера рейтинга мэра Москвы Сергея Собянина.

По итогам опросов, проведённых в регионах, был составлен рейтинг губернаторов, «измеряемый в процентных пунктах, фиксирующих разность положительных и отрицательных ответов» тех, кто высказался в «за» и «против» смены главы региона.

Опросы показали, что меньше всего смены главы региона хотят жители Москвы (59), Тульской области (57), Ненецкого автономного округа (56), Тюменской области (55), Хабаровского края (54), Пермского края (52), Ямало-Ненецкого автономного округа (51), Омской области, Чеченской Республики (48) и Ивановской области (45). Смены глав регионов хотели бы в Севастополе, Архангельской области, Республике Коми и Ингушетии.