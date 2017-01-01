Пермский хор «Млада» стал лучшим на фестивале «Московская весна a cappella»

Поделиться
img-46
Фото: сайт фестиваля

В Москве завершился фестиваль «Московская весна a cappella». Торжественная церемония прошла в амфитеатре парка «Зарядье», сообщает сайт фестиваля.

Пермский хор «Млада» разделил победу в номинации «Большие вокальные группы» с московским коллективом Spokane’s girls. 

5cc5e0c4322b0
Хор «Млада» Фото: сайт фестиваля

Фестиваль «Московская весна a cappella» проходит в столице с 2016 года. Победителей определяют с помощью онлайн-голосования слушателей.

Поделиться

Быстрый поиск

фестиваль Хор «Млада» культура