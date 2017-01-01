Улицы Луначарского и Газеты «Звезда» перекроют из-за работ по реконструкции тепловой сети

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Несмотря на обилие ремонтных работ, требующих раскопок, все дороги, где они велись, восстанавливаются

Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» начинают перекладку участков тепловой сети, проходящей по улицам Газеты «Звезда» и Луначарского в Перми. В этой связи движение по данным улицам будет ограничено, информирует региональный центр стратегических коммуникаций Группы «Т Плюс»

В ходе работ на ул. Газеты «Звезда» энергетикам предстоит заменить более 500 м трубопровода с увеличением его диаметра до 500 мм от ул. Петропавловской до ул. Ленина.

На время работ с 10 мая до конца июня по улице Газеты «Звезда» будет закрыт проезд автомобильного транспорта от ул. Петропавловской до ул. Ленина. Подрядной организации предписано обеспечить участок работ информационными щитами и дорожными знаками, которые позволят водителям выстроить маршруты объезда.

На ул. Луначарского энергетикам предстоит заменить 213 м трубопровода диаметром 400 мм.

На время работ с 10 мая по 10 июня будет закрыт проезд автомобильного транспорта по ул. Луначарского на участке от дома Луначарского, 73 до Комсомольского проспекта.

Всего этим летом на ул. Луначарского будут обновлены три участка теплосети общей протяжённостью 860 м, с переходом через Комсомольский проспект до ул. Сибирской. Работы пройдут поэтапно в сжатые сроки, чтобы минимизировать ограничение движения транспорта и снизить дискомфорт для горожан.

В 2019 году энергетики планируют масштабную модернизацию тепловых сетей в центре краевой столицы. В межсезонье пройдут перекладки на улицах Луначарского, 1-й Красноармейской, Тимирязева и Глеба Успенского. Замена теплопроводов ведётся в рамках подготовки города к отопительному сезону 2019—2020 годов.