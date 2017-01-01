ДС «Орлёнок» планируется закрыть на ремонт

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Дворец спорта «Орлёнок»

Фото: Константин Долгановский

Пермский дворец спорта «Орлёнок» (ул. Сибирская, 47) планируется закрыть на ремонт ориентировочно в 2020—2021 годах. Об этом 8 мая заявил председатель комитета по физической культуре и спорту Перми Сергей Сапегин в рамках «защиты» новой ледовой аренды тентового типа в Верхних Муллах.

По его словам, новый спортобъект призван в том числе принять у себя детей, занимающихся в секциях «Орлёнка». Инициаторы строительства арены заявили, что объект появится уже в этом году.

Напомним, в 2012 году были планы по полной реконструкции «Орлёнка», так как он находился в аварийном состоянии, но из-за нехватки финансирования она была заменена капитальным ремонтом.

В частности, в период с 2012 по 2016 год заменены система водоснабжения, холодильная установка для льда, плиты ледового поля, отремонтированы система отопления, вентиляции, фасад.

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