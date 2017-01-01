В Перми этим летом отремонтируют более 300 тыс кв. м дорог

Твитнуть Поделиться Поделиться

В Перми начался сезон дорожного ремонта в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На ряде объектов ремонт уже начался, сообщает пресс-служба городской администрации.

В 2019 году ремонт автомобильных дорог проводится в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счёт средств федерального бюджета в сумме 615 млн руб. Дорожный сезон в этом году в Перми будет очень напряжённым из-за большого количества ремонтируемых объектов, а также из-за переустройства инженерных коммуникаций ресурсоснабжающими организациями. Для того чтобы снизить нагрузку на дорожную обстановку, ремонтные работы на проезжей части объектов будут проводиться преимущественно в ночное время.

При выполнении ремонтных работ помимо замены покрытия проезжей части на ряде объектов будут выполнены работы по восстановлению наружного освещения, нанесению дорожной разметки краской или термопластиком, восстановлению ограждений, установке бортового камня, обустройству тротуара. В этом году будет отремонтировано 25 дорожных объектов общей площадью 302 тыс. кв. м.

Так, например, подрядная организация ООО «Мегалит» приступила к разборке тротуара и установке бортового камня на ул. Малкова в Дзержинском районе. В этом году улица будет отремонтирована на участке от шоссе Космонавтов до ул. Энгельса. На этом участке будут проведены работы по асфальтированию проезжей части, установке бортового камня, устройству тротуара, газона и нанесению разметки.

В Индустриальном районе начались подготовительные работы на ул. Встречной на участке от ул. Подлесной до ул. Оверятской. В настоящее время подрядная организация ООО «Капиталдорстрой» выставила информационные щиты на объекте, провела геодезические исследования, начала подготовительные работы. На этом участке будет проведено асфальтирование, ремонт тротуара и бортового камня, нанесена дорожная разметка термопластом, а также установлено 336 погонных метров шумозащитного экрана.

На протяжении всего строительного сезона за выполнением работ на объектах следят не только городские власти, но и общественный контроль. За каждым объектом дорожного строительства закреплены инспектора. Накануне старта дорожного сезона глава Перми Дмитрий Самойлов провёл рабочую встречу с председателем комиссии по общественному контролю при Общественной палате Пермского края Михаилом Борисовым, они обсудили взаимодействие в предстоящий дорожный сезон.

Этот год ознаменуется стартом капитального ремонта Комсомольского проспекта на участке от ул. Монастырской до ул. Пермской, продолжением реконструкции ул. Революции на участке от ул. Сибирской до ул. Куйбышева и Героев Хасана на участке от ул. Василия Васильева до ул.Хлебозаводской.

Ознакомиться с полным перечнем объектов для ремонта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019 год можно на сайте администрации Перми.