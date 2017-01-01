Объявлен аукцион на ремонт дороги Гамово-Заречная



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Состояние дороги Гамово-Заречная до реконструкции

Фото: Министерство транспорта Пермского края

В 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет реконструирована автомобильная дорога в Пермском районе Гамово-Заречная. В настоящее время она представляет собой дорогу с переходным типом покрытия. Объект включен в перечень нацпроекта с учетом предложений местных жителей, сообщает пресс-служба краевого минтранса.

Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройством Пермского муниципального района» объявило аукцион по выбору подрядчика на выполнение работ по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги Гамово — Заречная». Стартовая цена — 47 млн 288 тыс 928 руб. Реконструкция будет выполняться за счет средств федерального бюджета.

Подрядчику, с которым по итогам аукциона будет заключен муниципальный контракт, предстоит выполнить следующие работы: устройство основания дороги, укладка дорожного полотна, водопропускных трубы под дорогой. Также будет проведено переустройство водопровода, кабеля связи, высоковольтной линии электропередачи, газопровода. На всем реконструированном участке протяженностью 1,9 км будет нанесена дорожная разметка.