«Молот-Прикамье» в новом сезоне будет фарм-клубом «Северстали»



Твитнуть Поделиться Поделиться

Пермский хоккейный клуб «Молот-Прикамье», выступающий во второй по рангу лиге России — ВХЛ — и череповецкий клуб «Северсталь», представляющий элитную лигу — КХЛ, подписали соглашение о сотрудничестве на сезон 2019/20.

Фактически это означает, что в составе «Молота» будут выступать игроки «Северстали», которые не попадают в основной состав своей команды.

Михаил Хорошков, директор ХК «Северсталь»:

— Мы хотели внести ряд изменений в наше сотрудничество с клубом Высшей хоккейной лиги и начали поиск партнёров. «Молот-Прикамье» нам хорошо известен. Мы общались с руководством клуба, а также с тренерским штабом команды, и нашли взаимопонимание. Их стиль игры близок к тому, который проповедуется в «Северстали» и «Алмазе». К тому же достаточно легко решаются вопросы логистики между Череповцом и Пермью.

Отметим, что ранее «Молот» имел соглашение с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Северсталь» — с «Ижсталью».

Напомним, с нового сезона все ключевые решения функционирования пермского клуба будут решаться на наблюдательном совете, тренировать команду будет Павел Десятков, а президентом стал Андрей Морозов.