Компания «УРАЛХИМ» выплатит материальную помощь семьям трёх погибших рабочих

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Руководство АО «ОХК «УРАЛХИМ» приняло решение о выплате материальной помощи семьям трёх погибших сотрудников и компенсации расходов на погребение. Компания полностью возьмёт на себя затраты на лечение пострадавшего, который находится в больнице. Об этом сказано в официальном пресс-релизе компании.

Также в сообщении сказано, что это первый инцидент с гибелью работников, не занятых в основном производственном процессе. Хлопок (взрыв в результате попадания искры от сварочного аппарата) произошёл в процессе сварочных работ на ремонтной площадке аммиачного производства.

Ринат Гизатулин, заместитель генерального директора АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Налицо явное нарушение норм и правил охраны труда при ведении ремонтных работ на опасном производственном объекте. Компания предоставила полный доступ сотрудникам правоохранительных и контрольно-надзорных органов ко всем технологическим объектам и документации, регламентирующей порядок проведения ремонтных работ. В случае если будет установлена вина должностных лиц компании, они понесут всю предусмотренную законом ответственность.

Напомним, ЧП на березниковском заводе «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» произошло утром 6 мая. Трое рабочих погибли, один госпитализирован.



