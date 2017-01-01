Прокуратура: ЧП на «Азоте» произошло при огневых ремонтных работах внешнего ограждения

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Прокуратура Пермского края сообщила, что несчастный случай в Березниках на заводе «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» произошёл «при производстве рабочими огневых ремонтных работ внешнего ограждения на территории цеха производства аммиака».

Кроме того, следователями возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

«В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц предприятия в части соблюдения требований законодательства об охране труда и производственном травматизме на промышленном предприятии», — отмечается в заявлении прокуратуры.

Напомним, ЧП произошло в 10 утра 6 мая. В результате происшествия погибли трое рабочих, ещё один госпитализирован в состоянии средней тяжести.