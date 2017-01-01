В начале мая в центре Перми снесут ещё несколько киосков и павильонов

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По распоряжению главы Свердловского района Андрея Усова на демонтаж направлены шесть НТО — два киоска, три павильона и автоприцеп. Два предназначенных к сносу НТО расположены на «старом» Компросе, два — в микрорайоне Крохалева, и по одному — на ул.Куйбышева и у Средней дамбы.

Напомним, что с начала 2019 года, по данным администрации Перми,только с муниципальных земель демонтированы 87 НТО, из низ 77 в добровольном и 10 в принудительном порядке.