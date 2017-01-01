За пять дней пилотного транспортного проекта в Перми проезд банковской картой оплатили 1,5 тыс. раз

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С 1 по 5 мая на десяти автобусных маршрутах, участвующих в пилотном транспортном проекте, перевезено 114,3 тыс. пассажиров, зафиксировано 1,4 тыс. транзакций при оплате проезда банковскими картами.

Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, бесплатными пересадками пассажиры воспользовались 2,1 тыс. раз.



Напомним, проект стартовал 1 мая и включает в себя десять автобусных маршрутов: №№ 3, 7, 9, 11, 23, 34, 36, 46, 60, 62. Пассажиры этих маршрутов имеют возможность оплатить билеты банковскими картами и в течение 40 минут (или 60 минут на маршрутах №34 и 60) совершить одну бесплатную пересадку (только между указанными маршрутами, а также всеми троллейбусными и трамвайными маршрутами).

В случае успеха тестового проекта он будет распространён на все автобусные маршруты города.