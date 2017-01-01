Из-за крушения самолёта в Шереметьево изменилось время вылета нескольких рейсов из Перми

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Крушение самолёта SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево привело к изменению работы аэропорта и задержкам авиарейсов. Как сообщили в минтрансе Пермского края, рейсы за 5 и 6 мая авиакомпаний «Аэрофлот» и Pegas Fly вылетели в Пермь с задержкой: прибытие рейсов SU 1293, SU 1205, SU 1394, ЕО 201 из Москвы (Шереметьево), отправка рейсов SU 1294, SU 1206, SU 1395, ЕО 202 в Москву (Шереметьево).

Среднее время задержки вылетов из аэропорта Шереметьево составляет от одного до двух часов. Кроме этого, отменён рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы SU 1218 с вылетом в 05:35, а также обратный рейс в Москву SU 1218 с вылетом в 06:25. Пассажиров отменённых рейсов пересадили на ближайший следующий вылет.



6 мая задерживается вылет рейса SU 1204 авиакомпании «Аэрофлот» из Шереметьево в Пермь. На данный момент отправление самолёта перенесено с 17:35 на 19:15. Обратный рейс SU 1205 назначен на 00:05 7 мая 2019 года. Указано местное время вылета.



Получить информацию о рейсах можно в справочной аэропорта по телефону +7 (342) 299-17-71.



Напомним, при крушении рейса «Аэрофлота» в Шереметьево, которое произошло вечером 5 мая, по сообщению СУ СК РФ, из 78 пассажиров, находившихся на борту, погибли 41.