От аркад до cover dance В Перми прошел фестиваль гик-культуры PANICOMIX. Фоторепортаж

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Хоро Мудрая из аниме "Волчица и пряности"

Фото: Наталья Тимофеева

Сегодня, 5 мая, в пермском Дворце молодёжи вновь прошёл фестиваль современной визуальной культуры и комикс-конвенция PANICOMIX. По оценкам организаторов, гик-фестиваль посетили около 2 тыс. человек.

На главной сцене выступили коллективы, танцующие в стиле k-pop cover dance, вокальные исполнители и косплееры. Причём, косплееры, которые выступали в категории «инсценировка», даже делали полноценные мини-спектакли.

Специальным гостями PANICOMIX стали художник издательства Bubble Евгений Яковлев, видеоблогер Денис Оптимисстер художник Алексей Горбут, переводчик и главный редактор издательства комиксов «Рамона» Руслан Хубиев, а также художник и создатель Крошки Ши Леся Гусева. В частности, Руслан Хубиев рассказал о развитии Кэрол Дэнверс как персонажа и пояснил, почему фанаты Капитана Марвел ненавидят 200-тый том «Мстителей».

Также на фестивале можно было поиграть в настольные игры, сразиться в аниме-файтинг на PlayStation, сыграть в Beat Saber в зоне Виртуальной реальности и даже поучаствовать в турнире на аркадных автоматах Uncle Mario Games. Кроме того, участники фестиваля могли приобрести кучу гик-атрибутики и множество разнообразных азиатских сладостей.