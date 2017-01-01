В Прикамье ожидается аномально жаркая неделя

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ГУ МЧС по Пермскому краю сообщило, что с 5 по 9 мая на территории региона ожидается повышение среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на семь и более градусов.

На сайте Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды указано, что 5 мая дневная температура достигнет +22°, при этом ветер будет относительно сильным — юго-западный, до 10 м/с.

Судя по информации Гидрометцентра РФ, с 7 мая в регионе ожидается резкое потепление до +25°, при этом осадки прекратятся и установится солнечная погода.