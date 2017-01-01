Завтра на время репетиции Парада Победы в центре Перми перекроют движение транспорта

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Завтра, 5 мая, на время проведения репетиций торжественного прохождения войск Пермского гарнизона и театрализованного пролога с 9:30 до 15:30 часов движение в центре Перми будет закрыто.

Напомним, что движение всех видов транспорта будет прекращено по ул. Екатерининская от ул. Газеты «Звезда» до ул. Куйбышева, ул. Луначарского от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда», по Комсомольскому проспекту от ул. Пушкина до ул. Ленина, на Октябрьской площади, по чётной стороне Комсомольского проспекта от ул. Ленина до ул. Советской.

До 10 мая на период работ по монтажу и демонтажу сценической конструкции в разное время будет ограничено движение всех видов транспорта на Октябрьской площади в районе дома №29 по Комсомольскому проспекту, а также запрещена остановка и стоянка на Октябрьской площади в районе домов №29 и №34 по Комсомольскому проспекту.

С 17:30 4 мая до 15:30 5 мая, а также 7 мая будет запрещена стоянка для всех видов транспортных средств на Комсомольском проспекте (чётная и нечётная стороны) от ул. Пушкина до ул. Екатерининской и на Октябрьской площади.

5 мая с 09:30 до 15:30, а также 7 мая с 19:00 до 00:00 маршруты общественного транспорта будут изменены следующим образом:

— автобусы №7, №41 в направлении центра города от Коммунального моста будут следовать до остановочного пункта «Улица Попова»;

— автобус №10 в прямом направлении будет следовать от пересечения Комсомольского проспекта и ул. Пушкина по улицам Пушкина, Попова, Ленина и далее по маршруту следования, в обратном направлении от пересечения улиц Ленина и Борчанинова — по улицам Борчанинова, Пушкина, Комсомольскому проспекту и далее по маршруту следования;

— автобус №14 в прямом направлении будет следовать от пересечения улиц Ленина и Борчанинова по улицам Борчанинова, Пушкина, Николая Островского и далее по маршруту следования, в обратном направлении от пересечения улиц Николая Островского и Пушкина — по улицам Пушкина, Попова, Ленина и далее по маршруту следования;

— автобус №33 в направлении центра города будет следовать от пересечения улиц Попова и Ленина по улицам Попова, Пушкина, Сибирской и далее по маршруту следования, в обратном направлении — по улицам Сибирской, Пушкина, Попова и далее по маршруту следования;

— автобус №60 в прямом направлении будет следовать от пересечения улиц Попова и Ленина по улицам Попова, Пушкина, Комсомольскому проспекту и далее по маршруту следования, в обратном направлении от пересечения Комсомольского проспекта и улицы Пушкина — по улицам Пушкина, Попова и далее по маршруту следования;

— автобус №68 в прямом направлении будет следовать от пересечения улиц Ленина и Борчанинова по улицам Борчанинова, Пушкина, Николая Островского, далее по маршруту следования, в обратном направлении от пересечения улиц Екатерининской и Сибирской — по улицам Сибирской, Пушкина, Попова, Ленина и далее по маршруту следования;

— троллейбусы №1 и №5 будут следовать сообщением «Улица Гусарова» — «Комсомольская площадь».