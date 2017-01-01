Ветераны ВОВ и труженики тыла до 12 мая смогут воспользоваться спецобслуживанием в пермском аэропорту

Твитнуть Поделиться Поделиться

К 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне международный аэропорт «Пермь» организовывает специальное обслуживание для фронтовиков и тружеников тыла.

С 4 по 12 мая ветераны и инвалиды ВОВ, а также труженики тыла с одним сопровождающим смогут бесплатно воспользоваться услугами парковки и бизнес-зала при посадке на внутренние рейсы. Для получения услуги ветерану достаточно предъявить удостоверение, а сопровождающему лицу — паспорт.

Напомним, что приоритет в обслуживании для ветеранов предоставляется не только во время празднования Дня Победы, но и на протяжении всего года. Сотрудники аэропорта «Большое Савино» сопровождают ветеранов от стойки регистрации до самой посадки на борт, а также консультируют по возникающим вопросам. Кроме этого, пассажирам, испытывающим трудности при передвижении, помогают агенты по спецобслуживанию.