В Прикамье за прошедшие сутки произошло 85 возгораний сухой травы и мусора

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В Прикамье наступил весенне-летний пожарноопасный период.

Пожарные подразделения региона, по состоянию на ночь 3 мая, 209 раз выезжали по сообщениям очевидцев. Из них: 112 раз — на ложные вызовы, 85 раз — на горение мусора и сухой травы, 12 раз тушили пожары в жилых домах и постройках.

Как сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю, пожароопасная обстановка осложнялась ветреной погодой. Сообщается также, что перехода пламени с травы и мусора на жилые строения не допущено.

Среди районов, в которых произошли возгорания: Пермский, Кунгурский, Чернушинский, Кудымкарский, Косинский, Большесосновский, Нытвенский, Частинский, Березовский, Ильинский, Карагайский, Куединский, Александровский, Кишертский; городские округа — Чайковский, Краснокамский, Березниковский, Соликамский, Чусовской, Лысьвенский, Добрянский, Оханский, Осинский и Пермь.