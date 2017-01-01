Власти Прикамья объявили аукционы на реконструкцию улицы Строителей

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Краевое министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок объявило два аукциона на выполнение работ по строительству автомобильной дороги «Переход ул. Строителей — Площадь Гайдара» (1 этап).

Первый лот (начальная цена контракта — 892,6 млн руб.) предполагает расширение улицы Строителей — от ул. Куфонина до ул. Вишерской, а второй лот (339,2 ммлн руб.) — работы по перекладке трамвайных путей. Все работы на участке требуется выполнить до 30 ноября 2020 года.

Заявки на участие торгах принимаются до 28 мая. Оба аукциона планируется провести уже 3 июня.

Напомним, реконструкция улицы Строителей призвана загрузить Красавинский мост через Каму и одновременно разгрузить от транспортного потока Коммунальный мост. Как сообщил на апрельской «пленарке» Законодательного собрания министр транспорта Николай Уханов, протяженность дороги «Переход ул. Строителей от ул. Куфонина до ул. Стахановская» составит 7 км. Объект планируется ввести в эксплуатацию к 300-летию Перми — к 2023 году. В мае должна будет готова проектно-сметная документация по второму этапу строительства (проектировщик ГБУ «Управление дорожного проектирования»). Проектирование по остальным двум этапам тоже уже ведётся. Документация будет готова в марте-июле 2020 года.