В Прикамье почти вдвое вырос уровень заболеваемости гриппом

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В первые три месяца 2019 года в Прикамье вырос уровень заболеваемости гриппом. Такие данные приводит Пермьстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число жителей региона, заболевших гриппом, возросло в 1,7 раза (с 361 в 2018 году до 618 случаев в 2018 году). При этом наблюдается на 6,5% снижение заболеваемости верхних дыхательных путей (с 360 тыс. случаев в 2018 году до 336 тыс. случаев в 2019 году).

Напомним, что, по данным Роспотребнадзора, в Пермском крае при подготовке к эпидемиологическому сезону 2018/19 гг. привито более 1,2 млн человек, или 47% всего населения. В прошлом сезоне 2017/18 гг. в крае ОРВИ и гриппом переболели 175 тыс. человек.









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