Филиал «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» стал победителем регионального этапа престижного конкурса

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Пермский завод «УРАЛХИМа» награждён за первое место в региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Предприятие победило в номинации «За развитие социального партнёрства в организациях производственной сферы», сообщает пресс-служба завода.

Жюри конкурса выступила региональная трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Эксперты оценивали заявки участников по утверждённой Минтрудом РФ методике. В номинации «За развитие социального партнёрства» важны были такие критерии, как наличие на предприятии профсоюза и коллективного договора, участие работников в управлении через профсоюзную организацию, работа комиссий по регулированию социально-трудовых отношений, участие представителей работодателя и профсоюза в работе региональных комиссий. По итогам конкурса, филиал «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» набрал 189 баллов из 200 возможных, показав лучший результат.

В 2018 году предприятие направило на социальные гарантии, льготы и компенсации 183,6 млн руб., что в пересчёте на одного работника составляет 228 тыс. руб. Завод оплачивает оздоровление и добровольное медицинское страхование работников, доставку до рабочего места, обучение, проценты по ипотеке для ключевых сотрудников, спортивные и культурно-массовые мероприятия, дополнительные отпуска и многое другое.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

— Наше предприятие уделяет большое внимание развитию социального партнёрства. Мы ежегодно проводим конференцию по выполнению множества условий коллективного договора. Считаю это важным, потому что завод активно развивается, растёт выработка продукции, реализуются сразу несколько новых проектов. Достигать высоких целей мы можем только благодаря квалифицированным специалистам, которым создаём лучшие условия для успешной работы.