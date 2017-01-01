Группа контроля Генсовета «Единой России» оценила ход подготовки к исполнению нацпроектов в Пермском крае

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Пермский край с рабочим визитом посетила группа контроля президиума Генсовета партии «Единая Россия» за исполнением национальных проектов. В её составе — члены Совета Федерации и депутаты Государственной думы РФ, сообщает пресс-служба регионального исполкома партии.

Пермский край активно готовится к реализации национальных проектов. На территории региона есть ряд положительных практик, которые можно применить в других субъектах РФ. Вместе с тем есть и проблемные моменты, на которые стоит обратить отдельное внимание и работать над их устранением. Об этом заявил координатор Группы контроля «Единой России» за исполнением нацпроектов, член Генсовета партии, сенатор Андрей Кутепов, подводя итоги очередной рабочей поездки.

«В регионе есть ряд проблем, которые необходимо решать. Не все жители Пермского края знают о тех объектах, которые будут строиться в рамках нацпроектов. А с людьми нужно говорить о том, что делают власти, какая создается инфраструктура», — заявил он.

Кутепов отметил серьёзные проблемы в ряде направлений. «К примеру, тема твёрдых коммунальных отходов — на полигоне «Софроны» не налажен механизм сортировки мусора. Помимо этого, необходимо усилить работу по подготовке к реализации нацпроекта «Жильё и городская среда»: необходимо обеспечить в регионе такие условия, чтобы обманутых дольщиков не было вообще. В частности, больше информировать застройщиков о ранее принятых поправках в 214-й Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», согласно которым предусматриваются значительные изменения в законодательство о долевом строительстве», — заявил он.

В свою очередь руководитель рабочей группы президиума Генерального совета «Единой России» по защите прав дольщиков, депутат Государственной думы Александр Якубовский сообщил, что в крае есть ряд застройщиков, у которых не заключены договоры на финансирование с использованием эскроу-счетов. «То есть это говорит о том, что на сегодняшний день строительная отрасль Пермского края не готова к переходу на новую систему финансирования», — добавил он, подчеркнув, что необходимо вести разъяснительную работу с застройщиками.

В качестве примера он привел ЖСК «Первый пермский микрорайон». «Согласно региональному реестру, это самый проблемный объект — 306 людей пострадали, а предварительная стоимость достройки превышает 809 млн руб. Как сообщили дольщики, было создано ЖСК, сейчас идут проектные работы и составление сметы. Подписано соглашение о сотрудничестве с Пермским агентством по ипотечному жилищному кредитованию, которое вложит собственные денежные средства, а после достройки люди должны будут их вернуть. Мы против такого решения — люди не должны платить за свои квартиры дважды», — отметил Якубовский.

Что касается реализации нацпроекта «Культура», то к нему Пермский край готов. К такому выводу пришёл сенатор Эдуард Исаков, посетив музыкальную школу, Дом культуры имени Солдатова и городскую филармонию. «Регион провёл большую подготовительную работу и аудит объектов культуры и искусства на предмет изношенности зданий, инвентаря и оборудования, что позволило провести оценку рисков по достижению необходимых результатов, заложенных в нацпроектах. Пермский край определённо добьётся увеличения посещаемости культурных объектов. Сегодня уже выработана дорожная карта. Нужно сказать, что и театры, несмотря на то что проводят огромное количество мероприятий, видят дальнейшие перспективы для своего роста», — сказал Исаков, добавив при этом, что региону необходимо проработать вопрос обновления базы музыкальных инструментов, так как 70% изношено.

Член комитета Совета Федерации по экономической политике Владимир Кравченко, посетив один из пермских детских садов, а также пилотный проект по строительству современного геронтологического центра, акцентировал внимание на необходимости серьёзной подготовки к реализации нацпроекта «Демография». «Население стареет, и нужны такие современные формы сопровождения, чтобы организовывать активное долголетие пожилых людей, чтобы они жили как можно дольше в комфортных условиях», — сказал он.

По словам депутата Госдумы Игоря Сапко, в регионе будет выполнена поставленная задача по устранению очереди в ясли. «Сегодня мы посетили два детсада в микрорайоне Ива. Это уже работающий «Эрудит», построенный по федеральной программе, и строящийся детский сад со спортивным уклоном. Оба объекта отвечают современным требованиям. И в целом в регионе проводится серьёзная работа по обеспечению детей дошкольными учреждениями», — заявил парламентарий.

Позитивную оценку получила система здравоохранения Пермского края — властям удалось сократить бумажный документооборот, за счёт чего у врачей увеличилось время для приёма пациентов. По словам члена общественного совета партпроекта «Здоровое будущее», депутата Госдумы Юрия Кобзева, опыт региона в этом направлении обязательно нужно ретранслировать на другие регионы.

Также Группа контроля посетила два предприятия — «Уралбумага» и «Сорбент», где активно внедряются технологии, повышающие производительность труда и вместе с тем уменьшающие издержки производства. «Уралбумага» уже больше двух лет занимается применением данных технологий, у них активно идёт процесс цифровизации и соединения с другими нацпроектами, а «Сорбент» год назад подключился к реализации нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости населения», но видимые результаты есть уже сейчас. Теперь важно, чтобы все эти знания и компетенции не только оставались в регионе, но и были применены на других предприятиях», — подчеркнул руководитель мониторинговой группы внутрипартийной дискуссионной площадки «Единой России» «Лидерство и развитие», заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрий Сазонов.

Активная работа в крае идёт по реализации нацпроекта «Образование». Как рассказал член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерий Семёнов, на территории региона выстроилась практика взаимодействия образовательных учреждений с промышленными предприятиями. Это позволило одной из школ региона привлечь за год 25 молодых учителей. «Надо понимать, что само строительство объектов — не нацпроект. Нам очень важно создавать условия, чтобы было качественное наполнение самой системы образования. То, что выстроено здесь, в Пермском крае, заслуживает уважения, потому что практически каждая школа тесно взаимодействует с промышленными предприятиями. Это система взаимоотношений, воспитания детей, поддержки и развития перспектив», — подчеркнул он.