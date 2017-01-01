Готовится ремонт автодороги Горнозаводск — граница Свердловской области

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На региональной автомобильной дороге Горнозаводск — граница Свердловской области начались подготовительные работы к ремонту. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счёт средств федерального бюджета здесь будут отремонтированы два участка: от км 15 до км 19 и от км 23 до км 32,5, сообщают в краевом минтрансе.

Подрядчик на объекте — компания «АТМ». На участках, подлежащих ремонту, в настоящее время начаты подготовительные работы. Геодезисты выполняют подготовительные инженерно-геодезические работы для проведения ремонтных работ асфальтобетонного покрытия. На первом участке уже полностью сняты все показатели, сейчас геодезисты работают на втором участке.

С северных территорий края по данной дороге проходит большое количество транспорта с грузом промышленного назначения. С учётом этого обстоятельства во время ремонта будет использована технология ресайклинга. Технология позволяет существенно укрепить дорожное полотно и предотвратить его преждевременные разрушения от проезда большегрузного транспорта. После ресайклинга будут проведены работы по устройству выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетона, укреплены обочины щебнем.

На дороге заменят барьерное ограждение на новое оцинкованное, нанесут новую дорожную разметку. Кроме того, установят дорожные световозвращатели с применением световозвращающей плёнки.

Ремонтные работы начнутся при наступлении устойчивых плюсовых температур. Завершится ремонт осенью.