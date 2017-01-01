Все арендованные у «Мосгортранса» автобусы прибыли в Пермь

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Новые автобусы Volgabus

Фото: Администрация Перми

В Пермь прибыли 20 автобусов марки «ЛиАЗ», которые МУП «Пермгорэлектротранс» арендовало у ГУП «Мосгортранс».

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, сейчас автобусы проходят техосмотр. Кроме того, в Пермь прибыли четыре автобуса Volgabus, работающие на дизельном топливе.

Как уточнили в мэрии, продолжаются переговоры с частными перевозчиками на предмет аренды их подвижного состава для того, чтобы с 1 мая мог быть запущен эксперимент по частичной реализации на десяти маршрутах новой транспортной модели. Особенность её заключается в том, что пассажиры смогут совершить одну бесплатную пересадку в течение 40 мин.

Под эксперимент попадут автобусные маршруты №№3, 7, 9, 11, 23, 34, 36, 46, 60, 62 (пересадку можно будет осуществить только между указанными маршрутами, плюс на всех троллейбусах и трамваях).

Под исключение попадут автобусные маршруты №34 и №60. Для них время на пересадку продляется до 60 мин., так как их конечные пункты находятся в отдалённых районах (Новые Ляды и Закамск соответственно).