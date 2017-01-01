Все арендованные у «Мосгортранса» автобусы прибыли в Пермь
В Пермь прибыли 20 автобусов марки «ЛиАЗ», которые МУП «Пермгорэлектротранс» арендовало у ГУП «Мосгортранс».
Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, сейчас автобусы проходят техосмотр. Кроме того, в Пермь прибыли четыре автобуса Volgabus, работающие на дизельном топливе.
Как уточнили в мэрии, продолжаются переговоры с частными перевозчиками на предмет аренды их подвижного состава для того, чтобы с 1 мая мог быть запущен эксперимент по частичной реализации на десяти маршрутах новой транспортной модели. Особенность её заключается в том, что пассажиры смогут совершить одну бесплатную пересадку в течение 40 мин.
Под эксперимент попадут автобусные маршруты №№3, 7, 9, 11, 23, 34, 36, 46, 60, 62 (пересадку можно будет осуществить только между указанными маршрутами, плюс на всех троллейбусах и трамваях).
Под исключение попадут автобусные маршруты №34 и №60. Для них