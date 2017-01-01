На время репетиций Парада Победы движение в центре Перми будет перекрываться

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Фото: Сергей Федосеев

Движение будет закрыто 3 и 5 мая с 9:30 до 15:30, а также 7 мая с 19:00 до 00:00 на время проведения репетиций торжественного прохождения войск Пермского гарнизона и театрализованного пролога. Об этом сообщают в департаменте дорог и транспорта администрации Перми.

Движение всех видов транспорта будет прекращено по улицам:

— Екатерининская от ул. Газеты «Звезда» до ул. Куйбышева;

— Луначарского от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»;

— Комсомольский проспект от ул. Пушкина до ул. Ленина;

— Октябрьская площадь;

— Комсомольский проспект (чётная сторона) от ул. Ленина до ул. Советской.

С 15:00 1 мая до 23:00 10 мая на период работ по монтажу и демонтажу сценической конструкции будет ограничено движение всех видов транспорта на Октябрьской площади в районе дома №29 по Комсомольскому проспекту, а также запрещена остановка и стоянка на Октябрьской площади в районе домов №29 и №34 по Комсомольскому проспекту.

Кроме того, с 17:30 2 мая по 15:30 3 мая, с 17:30 4 мая до 15:30 5 мая и 7 мая будет запрещена стоянка для всех видов транспортных средств на Комсомольском проспекте (чётная и нечётная стороны) от ул. Пушкина до ул. Екатерининской и на Октябрьской площади.

3 и 5 мая с 09:30 до 15:30, а также 7 мая с 19:00 до 00:00 маршруты общественного транспорта будут изменены следующим образом:

— автобусы №7, №41 в направлении центра города от Коммунального моста будут следовать до остановочного пункта «Улица Попова»;

— автобус №10 в прямом направлении будет следовать от пересечения Комсомольского проспекта и ул. Пушкина по улицам Пушкина, Попова, Ленина и далее по маршруту следования, в обратном направлении от пересечения улиц Ленина и Борчанинова — по улицам Борчанинова, Пушкина, Комсомольскому проспекту и далее по маршруту следования;

— автобус №14 в прямом направлении будет следовать от пересечения улиц Ленина и Борчанинова по улицам Борчанинова, Пушкина, Николая Островского и далее по маршруту следования, в обратном направлении от пересечения улиц Николая Островского и Пушкина — по улицам Пушкина, Попова, Ленина и далее по маршруту следования;

— автобус №33 в направлении центра города будет следовать от пересечения улиц Попова и Ленина по улицам Попова, Пушкина, Сибирской и далее по маршруту следования, в обратном направлении — по улицам Сибирской, Пушкина, Попова и далее по маршруту следования;

— автобус №60 в прямом направлении будет следовать от пересечения улиц Попова и Ленина по улицам Попова, Пушкина, Комсомольскому проспекту и далее по маршруту следования, в обратном направлении от пересечения Комсомольского проспекта и улицы Пушкина — по улицам Пушкина, Попова и далее по маршруту следования;

— автобус №68 в прямом направлении будет следовать от пересечения улиц Ленина и Борчанинова по улицам Борчанинова, Пушкина, Николая Островского, далее по маршруту следования, в обратном направлении от пересечения улиц Екатерининской и Сибирской — по улицам Сибирской, Пушкина, Попова, Ленина и далее по маршруту следования;

— троллейбусы №1 и №5 будут следовать сообщением «Улица Гусарова» — «Комсомольская площадь».