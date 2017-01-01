С апреля по июнь будет ограничено движение транспорта по ул. Уральской
Для завершения капитального ремонта ул. Уральской на участке от ул. Крупской до ул. Розалии Землячки будет ограничено движение транспорта. О вводимых ограничениях сообщает пресс-служба городской администрации.
Движение транспорта будет ограничено на следующих участках:
— до 11 июня будет ограничено движение по ул. Уральской на участке от ул. Крупской до ул. Розалии Землячки, для движения будет доступна половина проезжей части. В это время будут проводиться работы по установке бортового камня и устройству заездных карманов;
— с 25 апреля по 5 июня будет ограничено движение в районе перекрёстка ул. Уральской и Розалии Землячки, для движения будет доступна половина проезжей части для устройства полосы расширения;
— с 10 мая по 12 мая будет закрыто движение по ул. Братьев Вагановых в районе перекрёстка ул. Уральской и Степана Разина, объезд будет осуществляться по ул. Степана Разина и Крупской. В это время будут производиться работы по устройству дорожной одежды;
— с 9 по 14 мая будет ограничено движение по ул. Братьев Вагановых в районе перекрёстка с ул. Уральской со стороны ул. Лебедева.
Работы будет выполнять МКУ «Пермблагоустройство».