В Прикамье количество введённых в эксплуатацию квартир выросло на 7,4% за счёт индивидуальных застройщиков

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В январе — марте 2019 года на территории Пермского края предприятиями и организациями, а также индивидуальными застройщиками сдано в эксплуатацию 1736 квартир общей площадью 161,3 тыс. кв. м, что составило 107,4% к вводу жилья в соответствующем периоде предыдущего года. Такие данные приводит Пермьстат.

Прирост обеспечен усилиями индивидуальных застройщиков, которые за счёт собственных и привлечённых средств ввели в действие 128,7 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, что на 44,8% больше, чем в январе — марте 2018 года.