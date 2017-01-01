В Перми утверждены два варианта времени бесплатной пересадки на общественном транспорте

Твитнуть Поделиться Поделиться

23 апреля в ходе пленарного заседания гордумы принято решение о бесплатных пересадках. Проект был подготовлен департаментом дорог и транспорта администрации Перми, сообщают в администрации города.

Напомним, что с 1 мая в Перми планируется запуск пилотного проекта новой транспортной модели, согласно которой администрация города будет оплачивать перевозчикам транспортную работу, при этом выручка от оплаты проезда будет поступать в бюджет. Это позволит устранить проблему «гонки» между водителями в борьбе за пассажира и выручку. Предполагается, что это приведёт к повышению безопасности перевозок.

В тестовом режиме с 1 мая по 31 августа 2019 года между маршрутами, участвующими в пилоте, будут внедрены бесплатные пересадки.

Для маршрутов №3 «Станция Пермь I — микрорайон Нагорный», №7 «Верхняя Курья — улица Попова», №9 «Деревня Субботино — Верхние Муллы», №11 «Микрорайон Парковый — микрорайон Садовый», №23 «Деревня Голованово — НПО «Искра», №36 «Улица Мильчакова — микрорайон Вышка II — микрорайон Вышка I», №46 «Драмтеатр — Северное кладбище», №62 «Улица Милиционера Власова — микрорайон Крохалева» время пересадки будет составлять 40 минут.

При реализации пилотного проекта время пересадки для посёлка Новые Ляды, Орджоникидзевского и Кировского районов было пересмотрено в связи с длиной маршрутов. Так, для маршрутов №34 «Новые Ляды — площадь Дружбы», №60 «ДДК им. Кирова — улица Попова — Комсомольская площадь», участвующих в пилотном проекте новой транспортной модели, время пересадки составит 60 минут. Подразумевается, что бесплатную пересадку можно будет совершить между маршрутами, участвующими в пилотном проекте, и электротранспортом.