За три дня на конкурс «Молодёжный резерв Прикамья» зарегистрировались более 100 человек

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Продолжается регистрация на участие в региональном кадровом конкурсе «Молодёжный резерв Прикамья». За три дня на конкурс зарегистрировались более 100 человек, цитирует организаторов сайт губернатора и правительства региона.

Напомним, регистрация продлится до 13 мая включительно. Конкурс проходит в два этапа — очный и заочный. Главным условием при подаче заявок на конкурс является возраст до 35 лет и наличие высшего образования.

Зарегистрироваться на конкурс и получить более подробную информацию можно по ссылке. Полуфиналисты всероссийского конкурса «Лидеры России» проходят только очный этап.