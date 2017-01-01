Объявлен победитель конкурса на поставку подарков новорождённым

Твитнуть Поделиться Поделиться

Конкурс на поставку подарков новорождённым выиграл индивидуальный предприниматель Сергей Болотов. Первоначальная цена контракта была снижена почти в два раза, с 74 млн 852 тыс. руб. до 39 млн 297 тыс. руб.

По условиям закупки поставщик должен поставить 27 тыс. комплектов подарков. В них войдут детское одеяло, пододеяльник, наволочка, простыня на резинке, полотенце и две пелёнки, а также поздравительная открытка и подарочная упаковка.

Начало выдачи подарков планируется с 1 июня 2019 года в органах ЗАГСа Пермского края.

Всего в конкурсе приняли участие пять претендентов.