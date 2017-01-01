Баскетболист «Пармы» вошёл в «символическую пятёрку» тура «Единой лиги ВТБ»

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: БК «Парма»

Игрок баскетбольного клуба «Парма» Трэ Маклин вошёл в число лучших игроков тура «Единой лиги ВТБ».

Напомним, 18 апреля «Парма» неожиданно в гостях обыграла казанский «УНИКС» — 82:76, который в этом сезоне до последнего являлся претендентом на победу во всём турнире. Это поражение лишило казанцев теоретических шансов на победу в регулярном сезоне, а победа помогла «Парме» удержаться на предпоследнем, 13-м месте.

Маклин набрал в той игре 22 очка, совершил 5 подборов и 4 результативные передачи. Тем самым попал в «символическую пятёрку» 26-го тура наравне с Тони Ротеном («Калев»), Джамаром Смитом («Уникс»), Матеушем Понитка («Локомотив») и Арнеттом Моултри («Калев»).

«Парме» осталось провести в регулярном сезоне один матч — 28 апреля в гостях с «Химками».