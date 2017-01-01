«Единая Россия» передаст Медведеву конкретные предложения форума «Чистая страна»

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Форум «Чистая страна»

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

В Челябинске 19 апреля состоялся первый экологический форум «Чистая страна», организованный партией «Единая Россия». Участники обсудили инициативы по улучшению экологии в регионах страны. Пермский край на форуме представили региональный координатор партпроекта «Чистая среда» в Пермском крае, заместитель декана географического факультета ПГНИУ по внеучебной работе Дмитрий Слащёв и руководитель направления «Экология России» партпроекта «Здоровое будущее» в Пермском крае Вячеслав Марков, сообщает пресс-служба регионального исполкома «Единой России» в Пермском крае.

Экологический форум объединил координаторов партпроекта «Единой России» «Чистая страна» в регионах, депутатов Госдумы, представителей Правительства РФ и Министерства природных ресурсов и экологии, исполнительной, законодательной власти субъектов РФ, а также общественников, деятельность которых направленна на защиту окружающей среды. В обсуждении экологических инициатив приняли участие более 600 человек.

Работа форума была организована в формате тематических площадок.

«Было приятно пообщаться с единомышленниками. Я принял участие в работе площадки по экологическому просвещению и воспитанию. Могу сказать, что почерпнул много практик, которые проводятся в регионах и применимы для тиражирования в Пермском крае. Надеюсь, экологический форум станет регулярным и на следующий год Пермский край продемонстрирует высокие результаты проекта «Чистая страна», — поделился впечатлениями Дмитрий Слащёв.

«На дискуссионной площадке я выступил с докладом о работе экологического фонда «Обитаемый Урал», работающего на территории Пермского края совместно с партпроектами «Чистая страна» и «Здоровое будущее». Также на площадках обсуждались актуальные вопросы обращения с отходами вместе с регоператорами и подрядчиками. На форуме отметили наработки Пермского края по вопросам экологического просвещения», — рассказал Вячеслав Марков.

Подводя итоги форума «Чистая страна», секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил органам власти провести проверку соблюдения тарифного законодательства по обращению с твёрдыми бытовыми отходами.

«В 2019 году в большинстве регионов стартовала реформа в сфере обращения с отходами. Активистам партпроекта «Единой России» «Чистая страна» удалось вскрыть мошеннические схемы, когда региональные операторы вписывают в платёжные квитанции двойную оплату вывоза и утилизации отходов. Информация передана в Генеральную прокуратуру. Предлагаю органам власти провести проверку того, как наши регионы соблюдают законодательство в части установления тарифов за обращение с отходами», — сказал Андрей Турчак.

Кроме того, секретарь Генсовета выразил уверенность, что отдельная поддержка при реализации реформы необходима социально незащищённым гражданам и тем, кто производит раздельный сбор отходов. «Необходимо предусмотреть возврат средств на оплату коммунальной услуги по обращению с отходами гражданам, осуществляющим раздельное накопление. Особое внимание — теме опасных отходов. Этот вопрос необходимо решить на законодательном уровне и создать всю нужную инфраструктуру», — уверен Андрей Турчак.

Отдельного внимания заслужил вопрос развития экологически чистого транспорта. Андрей Турчак рекомендовал органам государственной власти субъектов России при проведении госзакупок отдавать приоритет транспорту на газомоторном топливе, а также предусмотреть в программах развития электрического автотранспорта введение бесплатных парковок, выделение отдельных полос для движения и развитие сетей зарядных станций.

Также Андрей Турчак предложил организовать непрерывный экологический мониторинг чистоты воздуха в населённых пунктах с выводом данных в интернет для общественного контроля. «Важная проблема — информирование граждан о реальной экологической обстановке в удобном для них формате. Считаю, что «Единой России» необходимо ускорить внесение в Государственную думу проекта федерального закона о доступе граждан к экологической информации, а также проработать вопрос о возможности участия общественных инспекторов по охране окружающей среды в проверках, проводимых органами государственного экологического надзора федерального и регионального уровня», — считает Турчак.

По итогам форума был принят проект резолюции. Так, в резолюцию вошло предложение Пермского края: «Ввести определение «опасные коммунальные отходы» (I и II класс опасности) для опасных ТКО, используемых гражданами в быту (ртутные градусники, батарейки, энергосберегающие лампы), и полностью ввести запрет на их захоронение». Таким образом, председателю Правительства РФ, председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву будут представлены конкретные предложения, на основе которых будет подготовлен проект поручений правительству.