В Перми отремонтируют улицы 25-го Октября и Полины Осипенко

Твитнуть Поделиться Поделиться

Скриншот Яндекс.Карты

Администрация Перми объявила аукционы на ремонт двух автомобильных дорог в Свердловском районе. Начальная цена контракта на ремонт участка ул. 25-го Октября от ул. Революции до ул. Чернышевского составляет 45,6 млн руб., а участка ул. Полины Осипенко от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской — 21,5 млн руб. Источник финансирования — бюджет Перми и бюджет Пермского края.

Все работы требуется выполнить до 30 сентября 2019 года. В случае обнаружения дефектов и недостатков подрядчик должен устранить их за свой счёт.

Заявки на аукцион по ремонту ул. 25-го Октября принимаются до 16 мая, а на торги по ремонту ул. Полины Осипенко — до 15 мая. Сами аукционы пройдут 27 мая и 23 мая соответственно.