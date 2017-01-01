В Прикамье за 183 млн руб. вернут в сельхозоборот 30 тыс. га земли

Твитнуть Поделиться Поделиться

Минсельхоз Пермского края подвёл итоги компании по приёму уведомлений от сельхозпроизводителей о намерении проведения культуртехнических мероприятий, сообщают в ведомстве.

40 сельхозпроизводителей в Пермском крае собираются вернуть в сельхозоборот 10,4 тыс. га. В лидерах по заявках Верещагинский, Октябрьский, Сивинский и Бардымский районы. На каждый гектар из регионального бюджета предполагается выделить почти 6 тыс. руб.

Программа стартовала в 2019 году и рассчитана на три года и затраты в 183 млн руб., из них 33,7 млн руб. из федерального бюджета и 149,3 млн руб. из бюджета Пермского края. В 2019 году на неё планировалось потратить 81,6 млн руб., из них 55,5 млн из регионального и 26,1 млн руб. из федерального бюджета.

В результате работы программы в течение трёх лет предполагается ввести в сельхозоборот более 30 тыс. га. По программе возмещается 10% от средних затрат сельхозпроизводителя на культуртехнические мероприятия. Средства бюджета можно будет потратить на услуги подрядных организаций. Если работы будет проводить сам сельхозпроизводитель, то возмещение средств пойдёт на оплату труда работников, приобретение горюче-смазочных материалов и комплектующих.