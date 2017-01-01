Цены на промтовары в марте в Прикамье выросли на 2,4%

Твитнуть Поделиться Поделиться

Совокупный индекс цен в марте по отношению к февралю по всем сферам промышленности составил 102,4% (рост 2,4%). По отношению к декабрю цены от производителей промышленных товаров в Пермском крае выросли на 1,2%, сообщает Пермьстат.

В сфере добычи полезных ископаемых цены поднялись на 10,1% к прошлому месяцу и на 21,6% к декабрю прошлого года. Индекс цен обрабатывающих производств составил 99,2% (-0,8%) к марту, и 95,1% (-4,9%) к декабрю 2018 года.



В отраслях производства продуктов, напитков, текстильных изделий и одежды мартовский индекс цен производителей к февралю составил от 99% до 100%, в отрасли обработки древесины (кроме мебели) — 96,8%. Цены прикамских производителей лекарственных средств за месяц выросли на 7%, за три месяца — на 16%.



Индекс цен металлургического производства в марте к февралю составил 99,7%, к декабрю — 100,2%. Производители электрического оборудования и машин подняли цены в пределах 1,6% за месяц и на 2,6% за квартал.



В сфере ремонта и монтажа машин и оборудования индекс к прошлому месяцу составил 96%, в отрасли обеспечения электрической энергией, газом и паром — 100,8%.





