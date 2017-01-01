В 2021 году Пермь станет столицей Всероссийских Дельфийских игр

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Вчера, 18 апреля, во время представления отчёта Законодательному собранию Пермского края губернатор Прикамья Максим Решетников заявил о том, что Пермь примет финал Дельфийских игр в 2021 году.

Дельфийские игры России — это масштабные соревнования в различных областях искусства (до 40 номинаций). Игры проводятся ежегодно в разных городах и собирают более 2000 участников, представляющих около 80 регионов России.

Игры включают в себя церемонии открытия и закрытия, конкурсную и фестивальную программы, международную конференцию и гала-концерт победителей. Возраст участников Молодёжных Дельфийских игр — от 10 лет до 25 лет (в отдельных номинациях могут быть свои ограничения и разделение на несколько возрастных категорий).

Пермский край принимает участие в Дельфийских играх с 2006 года. С 2010 года наш регион по результатам официального командного первенства среди субъектов Российской Федерации входит в шестёрку лучших, при этом с каждым годом пермяки увеличивают количество завоёванных наград.

В 2018 году во Владивостоке наши ребята заняли второе место из 70 субъектов РФ, получив 24 награды (8 золотых, 5 серебряных, 3 бронзовые и 8 специальных дипломов).

Игры этого года откроются сегодня в Ростовской области и продлятся по 24 апреля. В восемнадцатых Молодёжных Дельфийских играх России примет участие и делегация Пермского края — 92 человека.