Максим Решетников: «Срочно нужно перезагрузить высшее образование»

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Сегодня, 18 апреля, губернатор Пермского края Максим Решетников представил отчёт о работе правительства депутатам Законодательного собрания Прикамья. Губернатор отметил, что под новые экономические перспективы идёт донастройка и системы высшего образования. Минобрнауки России меняет контрольные цифры приёма, структуру на подготовку кадров, сообщает сайт главы и правительства региона.

Для пермских вузов это большой вызов.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Некоторые вузы не имеют амбиций, теряют конкурентоспособность, и более того, складывается впечатление, что они с этим смирились. Давайте честно скажем то, о чём говорится за закрытыми дверями: срочно нужно перезагрузить высшее образование, иначе мы потеряем всю конкурентоспособность.

Катализатором этому должен послужить научно-образовательный центр «Рациональное недропользование» (НОЦ), который начнёт функционировать в крае до конца 2019 года.

Ещё один важный проект, который стартовал в Прикамье, — IT-университет, где в сетевом режиме уже идёт переобучение молодёжи и сотрудников предприятий для того, чтобы они смогли быть конкурентоспособными в цифровом мире. Среди образовательных направлений — интернет вещей, информационная безопасность, big data, программирование, работа с базами данных, web- дизайн, блокчейн.

Кроме того, в регионе пересмотрены подходы к развитию среднего профессионального образования. Помимо реконструкции и строительства учебных корпусов, текущих ремонтов и благоустройства, планируется развивать сетевое взаимодействие учреждений СПО.

С 2019 по 2021 год в территориях края на базе колледжей и техникумов предполагается создать 21 центр компетенций по стандартам Worldskills. Образовательные центры планируется оснастить современным оборудованием, расходными материалами, чтобы ребята обучались новым специальностям, которые уже сегодня востребованы на предприятиях или потребуются им в ближайшие годы. Речь идёт о таких направлениях, как мехатроника, аддитивные технологии, интернет вещей, ИТ и программные решения для бизнеса, графический дизайн, сельскохозяйственные биотехнологии, сити-фермерство и многие другие. При этом важно, что эти центры будут работать не только со своими студентами, но и с учащимися из других учреждений.

Напомним, бюджет Пермского края предусматривает финансирование госпрограмм, направленных на развитие образования и молодёжной политики, в размере 104,7 млрд руб. за 2019—2022 годы.