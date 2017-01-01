Обращение губернатора Пермского края Максим Решетников к Законодательному собранию

Твитнуть Поделиться Поделиться

В четверг, 18 апреля, губернатор Пермского края Максим Решетников примет участие в пленарном заседании регионального Законодательного собрания. Глава региона представит отчет о работе Правительства в 2018 году по основным направлениям развития региона. В частности, Максим Решетников озвучит основные результаты работы в сферах здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной отрасли.







Кроме того, глава региона поделится планами краевых властей на ближайшие 6 лет по реализации нацпроектов в крае.

Начинается пленарное заседание. В зале 53 депутата из 60-ти.

Губернатору для отчёта отведены 50 минут