Обращение губернатора Пермского края Максим Решетников к Законодательному собранию

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В четверг, 18 апреля, губернатор Пермского края Максим Решетников примет участие в пленарном заседании регионального Законодательного собрания. Глава региона представит отчет о работе Правительства в 2018 году по основным направлениям развития региона. В частности, Максим Решетников озвучит основные результаты работы в сферах здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной отрасли.


 

Кроме того, глава региона поделится планами краевых властей на ближайшие 6 лет по реализации нацпроектов в крае.

Начинается пленарное заседание. В зале 53 депутата из 60-ти.

Губернатору для отчёта отведены 50 минут

10:32

В зале уже 56 депутатов

10:24

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Перед органным залом — одиночные пикеты. Впрочем, как обычно. Активные граждане часто прогуливаются перед органным залом в дни заседаний

10:16

В зале также ГФИ Сергей Половников, первый запред правительства Ольга Антипина, глава пермской гордумы Юрий Уткин, председатель краевой КСП Геннадий Тушнолобов, уполномоченный по правам человека Павел Миков, уполномоченный по правам ребенка Светлана Денисова, председатель Общественной палаты Дмитрий Красильников, руководители федеральных служб, замы председателей правительства, руководители МСУ и исполнительных органов власти.

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