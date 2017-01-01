Власти Перми выбрали подрядчиков для ремонта дорог в Ленинском районе

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Вчера, 16 апреля, конкурсная комиссия подвела итоги двух аукционов на ремонт дорог в Ленинском районе в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Первый лот касается ремонта ул. Луначарского на участке от ул. Крисанова до Клименко. Площадь ремонта составляет 42,9 тыс. кв. м, а начальная цена — 56,1 млн руб. На аукцион поступило десять заявок, но ценовые предложения прислали лишь две компании. ООО «ДСТ-Пермь» предложило выполнить работы за 54,7 млн руб. (понижение на 2,49%), а ООО «СТРОЙ-ПРИОРИТЕТ» — за 55 млн руб. (понижение на 1,99%). В результате контракт достался «ДСТ-Пермь».

Второй лот включает в себя сразу пять участков: два на ул. 25-го Октября (от ул. Петропавловской до ул. Ленина, от ул. Ленина до ул. Пушкина) и три на ул. Пермской (от ул. Николая Островского до ул. Максима Горького, от ул. Максима Горького до ул. 25-го Октября, от пр. Комсомольского до ул. Газеты «Звезда»). Общая площадь ремонта составляет 19,5 тыс. кв. м, а начальная цена контракта — 54,8 млн руб. На этот аукцион также поступило десять заявок. Но в аукционе приняли участие только две компании — ООО «АРАКС» и ООО «КОМОС». Каждый из них снизил максимальную цену лишь на 0,5% — до 54,5 млн руб. В итоге контракт решили заключить с «АРАКСом», который прислал своё ценовое предложение на десять минут раньше оппонента.

Ремонтные работы на каждом из участков необходимо выполнить до 14 октября 2019 года.