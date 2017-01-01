С 1 мая пассажиры двух автобусных маршрутов будут иметь возможность на бесплатную пересадку в течение 60 минут

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Фото: Константин Долгановский

С 1 мая в Перми будет запущена ограниченная экспериментальная транспортная схема, которая должна показать эффективность или неэффективность всей новой маршрутной сети Перми.

Главная особенность эксперимента — возможность одной бесплатной пересадки для пассажиров. Её можно осуществить в течение 40 мин. после приобретения билета.



Касается она 11 автобусных маршрутов, аукционы по которым уже состоялись в этом году: №№3, 7, 9, 11, 23, 34, 36, 37, 46, 60, 62 (пересадку можно будет осуществить только между указанными маршрутами, плюс на всех троллейбусах и автобусах).



Под исключение попадут автобусные маршруты №34 и №60. Для них время на пересадку продляется до 60 мин., так как их конечные пункты находятся в отдалённых районах (Новые Ляды и Новый Крым соответственно).

Анатолий Путин, начальник департамента дорог и транспорта администрации Перми:

— Среднее время на пересадку определено при моделировании новой маршрутной сети на основе среднего времени пути от начального пункта до пересадочного узла, которое составляет в среднем для всего города 26 мин., и средний интервал ожидания составляет 11 мин. Для наиболее удалённых районах проведён отдельный анализ требуемого времени для пересадки — 60 мин.

По его словам, экспериментальный период продлиться до 31 августа, по его итогам будет сделан вывод об эффективности новой системы. В случае положительных выводов подобная схема будет распространена на все городские маршруты. Это произойдёт в период с февраля по июнь 2020 года.



Отметим, что гордума в первом чтении уже рассмотрела изменения в решения думы №7, №96 и №286. Но рабочая группа по рассмотрению транспортной схемы рекомендовала пока не выносить изменения на второе чтения до окончания эксперимента с 11 маршрутами.



Напомним, согласно новой транспортной схеме, самые протяжённые маршруты будут укорочены, кроме того, полностью ликвидировано троллейбусное движение, а к перевозчикам будут предъявлены повышенные требования к качеству транспортных средств и их экологичности.



Из 11 разыгранных маршрутов победителями пяти стал «Пермгорэлектротранс» (№№3, 11, 36, 60, 62), двух — ООО «Дизель» (№№7, 34), двух — ООО «УралАвто» (№№9, 23), по двум маршрутам аукционы продолжаются (№№2, 46).