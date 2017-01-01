Реготделение «Единой России» в Прикамье представит предложения по повышению эффективности лесопользования федеральным экспертам

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Во вторник, 16 апреля, в реготделении «Единой России» в Прикамье состоялся круглый стол по теме эффективного лесопользования. Партийцы и общественники совместно с представителями министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, а также соответствующих надзорных органов обсудили механизмы лесопользования и экологические проблемы края.

Инициатором обсуждения заданных тем в ходе круглого стола в Перми выступил региональный координатор партпроекта «Чистая среда» в Пермском крае, заместитель декана географического факультета ПГНИУ по внеучебной работе Дмитрий Слащёв. Рассмотрение проблем экологии и лесопользования на региональном уровне, по сути, стало событием, предваряющим экологический форум «Чистая среда».

На форуме 19 апреля в Челябинске эксперты-экологи со всей России выработают предложения по улучшению экологического климата в регионах. Предложения будут оформлены в конкретные поручения и переданы органам исполнительной власти.

Обсуждение региональных особенностей началось с темы лесопользования. Евгений Большаков — директор пермского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» — отметил, что «лесное» законодательство уже находится на стадии изменений. Однако проблемы лесоустройства, постановки на кадастровый учёт, инвентаризации лесов остаются нерешёнными. Начальник управления охраны, защиты и надзора в лесах министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Михаил Никитин добавил, что лесоустройство требует модернизации: перехода на систему цифрового мониторинга за «чёрными лесорубами». Как считает представитель министерства, все данные о нарушениях лесопользования должны храниться на онлайн-сервисах, а зафиксированные нарушения Лесного кодекса с помощью космического мониторинга лесных пространств страны должны стать более доступными для надзорных органов в этой сфере. Михаил Никитин также сообщил, что в Прикамье будет создана автоматизированная информационная система «Умный лес». Она заключается в цифровизации системы лесопользования посредством данных спутникового мониторинга. На эти цели в течение трёх лет будет выделено порядка 60 млн руб.

Представили общественности поделились результатами реализованных проектов. Так, президент экологического фонда «Обитаемый Урал», руководитель направления «Экология России» партпроекта «Здоровое будущее» в Пермском крае Вячеслав Марков рассказал, что до конца 2019 года в 840 школах Прикамья общественники установят контейнеры для сбора отработанных батареек и передачи их на специализированный завод в Челябинске.

Большинство из присутствующих отметили: необходимо обратить внимание коллег из других регионов, что в стране нет крупных, долгосрочных федеральных проектов, ориентированных на экологическое просвещение граждан. Декан географического факультета ПГНИУ Андрей Зайцев заметил, что пермские вузы выпускают специалистов смежных профессий с высоким уровнем компетенций. Однако осведомлённость выпускников в вопросах экологической безопасности и охраны из-за отсутствия профильной направленности низка.

Во время круглого стола в Перми эксперты уделили пристальное внимание реализации реформы ТКО, а также внедрению раздельного сбора отходов в Прикамье. «Кроме того, сегодня большие затруднения вызывает создание охраняемых природных территорий на муниципальной земле. То же самое касается и водных объектов», — подчеркнул начальник отдела лесов и особо охраняемых природных территорий управления по экологии и природопользованию администрации Перми Максим Куликов.

Итоги обсуждения проблем лесопользования и экологии будут оформлены в предложения, которые рассмотрят на экологическом форуме «Чистая страна». Пермский край на форуме представят Дмитрий Слащёв и Вячеслав Марков.