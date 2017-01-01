Роспотребнадзор обнародовал первые результаты своего расследования происшествия в школе №107 Официально заболевших оказалось 25, а не 140, как сообщалось ранее

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Роспотребнадзор обнародовал предварительные итоги санитарно-эпидемиологического расследования случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди учащихся школы №107. Информацию распространила пресс-служба ведомства.

По данным расследования, 10 и 11 апреля среди учащихся разных классов школы №107 зарегистрировано 25 случаев заболеваний с предварительным диагнозом: «Острая кишечная инфекция неустановленной этиологии». Из них госпитализированы в инфекционный стационар четыре ребёнка. На сегодняшний день они выписаны в удовлетворительном состоянии.

В результате санитарно-эпидемиологического расследования на пищеблоке школы, услугу питания в которой предоставляла индивидуальный предприниматель Елена Собянина, выявлены нарушения санитарного законодательства.

В Индустриальном районном суде начато рассмотрение дела об административном правонарушении по ст. 6.6. КоАП РФ в отношении ИП Елены Собяниной.

Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю совместно с министерством здравоохранения Пермского края организовано медицинское наблюдение за контактными лицами, сообщают в ведомстве. Материал от сотрудников пищеблока и заболевших детей направлен в референс-центр по мониторингу за острыми кишечными инфекциями (г. Москва) для дальнейшего исследования. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.

Поставкой питания в школу №107 временно занимается ООО «Пирогов». Как отметили в компании, договор заключён на один месяц, затем будет объявлен конкурс на постоянную поставку питания в учебное заведение.

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