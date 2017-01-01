Прокуратура выявила в Уинской ЦРБ нарушения в сфере закупок

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Прокуратура Уинского района провела проверку исполнения ГБУЗ ПК «Уинская центральная районная больница» законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. В ходе проверки выявлены нарушения, связанные с оплатой поставленных лекарств, сообщает прокуратура Прикамья.

Лечебным учреждением в октябре 2018 года заключены контракты на поставку лекарственных препаратов с ООО «Феррум» и ООО «Практик» на общую сумму более 107 тыс. руб. Лекарственные препараты поставщиками были поставлены в срок, однако оплата товара ГБУЗ ПК «Уинская ЦРБ» произведена не была.

По результатам проверки прокурором Уинского района Пермского края в адрес исполняющего обязанности главного врача больницы внесено представление, нарушения устранены, оплата товара произведена.

В отношении и. о. главного врача ГБУЗ ПК «Уинская ЦРБ» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты товара (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд). Постановлением заместителя руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб.

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